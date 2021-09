Il mammifero si era arenato a causa della bassa marea

(LaPresse) – La Tv di stato russa ha documentato il salvataggio di un cucciolo di orca. L’animale si era arenato nella baia di Gertner, sulla costa est della Russia, nella regione del Magadan. Nonostante le dimensioni ridotte rispetto agli esemplari adulti, l’animale non riusciva a riprendere il largo a causa della bassa marea. Per diverse ore una squadra mista di soccorritori e volontari ha versato acqua sull’orca per evitare che si seccasse, finché il mammifero non è riuscito a raggiungere nuovamente il mare aperto.

