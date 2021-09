Il Ministro marocchino Bourita ha sottolineato la necessità di far tesoro dei progressi compiuti nel dossier libico

Il Ministro Bourita ha sottolineato la necessità di far tesoro dei progressi compiuti nel dossier libico per portare a buon fine i negoziati per le elezioni del 24 dicembre prossimo.

Nel suo intervento durante una conferenza stampa congiunta Bourita ha spiegato che il ruolo del Marocco “è quello di offrire uno spazio di dialogo ai libici per raggiungere un’intesa tra i partner e una soluzione pacifica al loro conflitto, lontano da ogni interferenza”.

“Il Marocco”, ha ricordato il Ministro Bourita, “si coordina con l’Onu e la sostiene per porre fine a questa crisi”. Entrambi, ha proseguito il Ministro, “condividono una visione identica per quanto riguarda le elezioni e la loro organizzazione nelle migliori condizioni in questo Paese”.

“Il Marocco e l’ONU stanno agendo per la soluzione pacifica del conflitto libico, in particolare attraverso lo svolgimento delle elezioni (legislative e presidenziali) nella data prevista per il 24 dicembre”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri del Marocco Nasser Bourita a termine del colloquio con Jan Kubis, inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Manul).

“Ringraziamo il Marocco e il Re Mohammed VI per il ruolo che svolgono nel raggiungere un accordo e nel portare le parti libiche a trovare una soluzione”, ha affermato il funzionario delle Nazioni Unite. “Spero che il Marocco continui i suoi sforzi e a svolgere in futuro questo ruolo molto decisivo perché il processo non è finito. Abbiamo sempre lavorato insieme sotto l’egida della comunità internazionale per raggiungere questo obiettivo”, ha aggiunto