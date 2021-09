Voli sospesi a Shanghai. Scuole e uffici chiusi in varie località

(LaPresse) Le città costiere orientali della Cina si stanno preparando all’arrivo del tifone Chanthu che dovrebbe colpire la terraferma in queste ore dopo aver portato forti piogge e venti a Taiwan. I media locali hanno riferito che tutti i voli sarebbero stati sospesi dai due aeroporti di Shanghai. Anche la metropolitana è pronta a sospendere il servizio, mentre sono chiusi tutta la giornata scuole e uffici e negozi. Nella provincia costiera di Zhejiang, le autorità locali per la pesca hanno chiesto ai pescherecci di tornare in porto e ripararsi dai venti.

