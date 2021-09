La parata dell'esercito per le strade di Pyongyang

(LaPresse) Grande festa in Corea del Nord per il 73° anniversario della nascita del Paese. Per celebrarlo, come ogni anno, è stata organizzata una parata militare, questa volta in notturna, supervisionata dal leader supremo King Jong-Un. L’evento ha dato visibilità principalmente alle organizzazioni paramilitari e alle forze di sicurezza pubblica a protezione di Pyongyang piuttosto che alle principali unità militari del Paese che gestiscono l’arsenale nucleare e balistico.

