(LaPresse) Terremoto nella notte in Messico: l’epicentro della forte scossa di magnitudo 7 era a pochi chilometri da Acapulco. Alcuni pali della luce sono crollati dsitruggendo le auto parcheggiate. Al momento, in città, non si registrano vittime. Gli ospiti di un albergo in riva al Pacifico sono usciti dalle loro stanze nella notte, terrorizzati dalle scosse. “E’ una cosa che non auguro a nessuno, specialmente dal 12esimo piano”, ha detto uno di loro.

