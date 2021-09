Le parole del Cancelliere nel giorno in cui l'Austria ha introdotto nuove restrizioni per i non vaccinati

(LaPresse) Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato nuove misure di prevenzione dopo il nuovo boom di contagi registrato nel Paese negli ultimi giorni. “Siamo davanti a una pandemia di non vaccinati”, ha dichiarato Kurz sottolineando che “i non vaccinati prima o poi si infettano”.

