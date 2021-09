Il bilaterale a Ramstein: sul tavolo le evacuazioni di chi è ancora rimasto a Kabul

(LaPresse) Bilaterale a Ramstein, in Germania, tra il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Mass, e il segretario di Stato americano Antony Blinken sulla crisi in Afghanistan. Il colloquio tra i due ha avuto al centro lo sviluppo della situazione afghana e, soprattutto, il tema dell’evacuazione di alleati afghani e cittadini stranieri ancora presenti nel Paese. Come spiegato dal ministro tedesco in una nota, i due diplomatici hanno avuto colloqui virtuali con altri colleghi.

