Risposta dello Stato ebraico dopo lancio di palloni incendiari

(LaPresse) Nuovi attacchi aerei di Israele su presunti siti militari di Hamas a Gaza, in risposta al lancio di palloni incendiari sul territorio dello Stato ebraico. Lo ha reso noto l’esercito israeliano. Aerei da combattimento avrebbero colpito un laboratorio di produzione di razzi di Hamas e un complesso militare di Hamas a Khan Yunis, una città nel sud di Gaza, dove si trova un impianto di cemento utilizzato per costruire tunnel. “Il complesso si trova in uno spazio civile vicino a siti culturali, moschee e un impianto idrico. Questa è un’ulteriore prova che Hamas sta deliberatamente collocando le sue risorse nel cuore della popolazione civile della Striscia di Gaza“, hanno precisato i militari israeliani.

