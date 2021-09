Intanto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in Qatar: "Talebani impegnati a garantire ulteriori partenze"

A Kabul migliaia di persone, tra cui molte donne, hanno manifestato contro i talebani e contro il Pakistan. Secondo testimoni sul posto, che hanno diffuso video su Twitter, i talebani hanno sparato: in alcuni filmati si vedono persone radunate e poi in fuga, mentre si sente un ravvicinato susseguirsi di presunti colpi d’arma da fuoco. Nelle immagini diffuse sui social media da Tolo News e dai suoi giornalisti si vede la folla sfilare nelle strade, scandendo slogan e mostrando cartelli contro gli estremisti islamici e Islamabad, a sostegno della resistenza nel Panshir. Vari giornalisti e cameraman che seguivano le manifestazioni a Kabul sono stati prelevati, arrestati e portati in luoghi ignoti dai combattenti talebani. Lo ha fatto sapere una giornalista di Tolo News su Twitter, diffondendo anche un video che mostrerebbe decine di donne rinchiuse in un parcheggio dai talebani, per impedire loro di prendere parte alla proteste. I combattenti hanno sparato per disperdere i manifestanti, secondo vari video diffusi online: in uno di si essi si vede oltra una decina di uomini armati di fucili, che sembrano sparare prevalentemente in aria.

Alcuni giornalisti sono stati rilasciati. La protesta era iniziata fuori dall’ambasciata pakistana: i dimostranti accusavano Islamabad di aver appoggiato l’offensiva talebana contro la resistenza nella provincia del Panshir. Un giornalista arrestato dai talebani ha raccontato ad Associated Press: “Mi hanno strisciato la faccia per terra e mi hanno imposto di scusarmi per aver coperto la protesta, il giornalismo in Afghanistan è sempre più difficile“. Il reporter ha parlato a condizione di anonimato, temendo per la propria sicurezza.

Nel frattempo il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, ha fatto sapere che il dipartimento sta lavorando con i talebani per facilitare ulteriori voli charter da Kabul per le persone che intendono lasciare l’Afghanistan. Blinken ha parlato in una conferenza stampa congiunta con i massimi diplomatici e funzionari della difesa del Qatar, dove ha detto che gli Usa sono stati in contatto con i talebani “nelle ultime ore” per elaborare accordi sui voli dalla capitale afghana. I talebani, ha spiegato il segretario di Stato Blinken, hanno assicurato un passaggio sicuro per tutti coloro che cercano di lasciare il Paese con documenti di viaggio adeguati, aggiungendo che Washington ritiene siano ancora circa 100 i cittadini statunitensi che vogliono lasciare l’Afghanistan, dopo che il dipartimento di Stato aveva precedentemente stimato fossero tra 100 e 200.

