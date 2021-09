Continua la conta dei danni negli Stati Uniti

La costa Est degli Stati Uniti continua la conta dei danni dopo il passaggio dell’Uragano Ida che ha portato morte e devastazione. Almeno 45 il bilancio dei morti ma secondo le autorità è destinato a crescere considerate le inondazioni che hanno colpito gli stati di New York e New Jersey, finiti letteralmente sott’acqua. Decine le strade e le autostrade trasformate in fiumi dopo le piogge record cadute nelle ultime ore. Particolarmente colpita l’Interstate 87 che partendo dal Bronx collega New York al confine canadese passando per Albany.

