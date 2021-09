Scene di panico tra le persone nel supermercato tra grida e spari

(LaPresse) – Testimoni oculari descrivono l’attacco terroristico in Nuova Zelanda in cui un estremista islamico ha accoltellato e ferito sei persone in un supermercato prima di essere ucciso dalla polizia.

