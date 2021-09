L'attentatore, originario dello Sri Lanka, avrebbe ferito sei persone accoltellandole in un supermecato

Attentato in un supermercato di Auclkand, in Nuova Zelanda: un estremista appartenente all’Isis ha accoltellato sei persone. L’uomo, un cittadino originario dello Sri Lanka, come riferito dalla premier neozelandese Jacinta Ardner, è stato ucciso dalla polizia. L’attentatore, già noto alle agenzie di sicurezza della nazione, era simpatizzante e appartenente ad un gruppo dello Stato Islamico e per questo era monitorato 24 ore su 24. Ma, come ha spiegato la primo ministro, per legge non poteva essere trattenuto in carcere.

Auckland è in un rigoroso lockdown per combattere un focolaio di Coronavirus. Dunque, la maggior parte delle attività commerciali sono chiuse e le persone generalmente possono uscire di casa solo per fare la spesa, per esigenze mediche o per fare esercizio. Un video girato da un passante all’interno del supermercato registra il suono di dieci colpi che vengono sparati in rapida successione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata