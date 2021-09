Il comune spagnolo sommerso da acqua e fango

Nella giornata di mercoledì 1° settembre una tempesta improvvisa ha allagato le strade di Alcanar, una città costiera di 10000 abitanti nel nord-est della Spagna, mentre altre parti del paese sono state colpite da violenti temporali notturie. La Spagna resta in allerta per forti piogge. Madrid e altre aree della Spagna centrale hanno visto forti piogge e lievi inondazioni durante la notte causate da temporali che hanno prodotto oltre 9.000 fulmini, secondo il servizio meteorologico nazionale. I vigili del fuoco hanno lavorato per ripulire le strade fangose dalle auto in panne, spazzate via dalle acque alluvionali.

