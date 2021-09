Più di quattromila le persone già arrivate dentro la base siciliana

(LaPresse) Sono migliaia gli afghani accolti nella base Nas di Sigonella diretti negli Stati Uniti dove sperano di rifarsi una vita dopo la fuga dal loro Paese. Più di quattromila le persone già arrivate dentro la base siciliana, tante altri ancora quelle che arriveranno nei prossimi giorni e che poi verranno messi su un volo militare con destinazione l’America. “Quando sarò negli Stati Uniti tenterò di entrare nell’esercito americano perché loro hanno fatto tanto per noi in Afghanistan, voglio fare qualcosa anche io”, racconta un rifugiato. Chi si è messo in salvo però pensa a chi è stato meno fortunato e attende ancora un volo con cui lasciare Kabul: “Siamo veramente molto preoccupati per i nostri colleghi che sono rimasti a Kabul, in una situazione terribile”, spiega invece un altro cittadino afghano che chiede agli Usa, alle organizzazioni internazionali e all’Europa di non dimenticarsi degli altri “fratelli afghani”.

