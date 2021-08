Già iniziata l'evacuazione dei cittadini. Mobilitati 500 agenti della Protezione civile

(LaPresse) Paura negli Stati Uniti per l’arrivo dell’uragano Ida, considerato peggiore addirittura di Katrina che, esattamente 16 anni fa, causò quasi duemila morti. Massima allerta in tutti gli Stati che si affacciano sul Golfo del Messico, specialmente Mississippi e Louisiana, dove l’uragano – classificato come categoria 4 – dovrebbe abbattersi con venti di oltre 220 chilometri orari. L’aeroporto di New Orleans ha cancellato tutti i voli in arrivo e in partenza previsti per la giornata di domenica 29 agosto, mentre la sindaca LaToya Cantrell parla di “drammatica minaccia” per tutta la popolazione. Già iniziata l’evacuazione dei cittadini. Mobilitati 500 agenti della Protezione civile.

