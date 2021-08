Lo riferisce Secunder Kermani, corrispondente della Bbc in Afghanistan

(LaPresse) – Nuova esplosione a Kabul: è stata causata da un razzo che ha colpito una casa vicino all’aeroporto, ma lo scalo non è stato interessato dall’attacco. Lo riferisce Secunder Kermani, corrispondente della Bbc in Afghanistan, citando una fonte del ministero della Sanità afghano. Al momento non si hanno notizie di eventuali vittime. L’esplosione giunge tre giorni dopo l’attentato dell‘Isis-K fuori dall’aeroporto di Kabul, in cui sono rimaste uccise circa 200 persone, fra cui 13 soldati Usa.

