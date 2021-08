Lo dice il presidente Usa in conferenza stampa: "Ho ordinato ai miei comandanti di sviluppare piani operativi per colpire l'Isis"

“Non lasceremo che il terrorismo ci fermi. Porteremo avanti la nostra missione. Se ci saranno altri attacchi, noi risponderemo. I terroristi non vinceranno. Noi salveremo gli americani e gli alleati afghani. Non ci faremo intimidire”. Lo dice il presidente Usa Joe Biden, che in conferenza stampa ha aggiunto: “non vi perdoneremo, non dimenticheremo. Vi perseguiteremo e vi faremo pagare per ciò che avete fatto”. “Ho ordinato ai miei comandanti di sviluppare piani operativi per colpire l’Isis, le risorse chiave, la leadership e le sue strutture”, ha aggiunto ancora il presidente.

“I militari americani che hanno perso la vita possiamo definirli degli eroi. Hanno perso la vita per salvare altre vite . Erano la spina dorsale americana, la migliore cosa che il Paese può offrire. Pensiamo alle famiglie degli afghani, anche dei bambini che sono stati feriti e sono morti”.

A chi gli chiede se senta la responsabilità per i 12 soldati Usa morti oggi, dopo che da febbraio non c’erano stati attacchi, Biden ha risposto: “Io ho la responsabilità per tutto quello che è successo. Ma voi sapete che un ex presidente ha fatto un accordo con i talebani che avrebbe ritirato tutte le forze entro maggio, ricevendo in cambio che i talebani non avrebbero attaccato le forze americane. Ricordate? Io credo che le persone possono essere ferite, uccise. Il motivo per cui non ci sono stati attacchi da febbraio è perché Trump ha promesso di ritirare le truppe dal primo maggio”.

