Posti di blocco, pattuglie a piedi e visite porta a porta per i miliziani nella capitale

(LaPresse) I miliziani talebani si sono riversati nella capitale e in altre città dell’Afghanistan e stanno cercando di normalizzare le relazioni con la popolazione. Controlli casa per casa, posti di blocco con l’obiettivo di “garantire la sicurezza”. “In futuro faremo cose importanti per il popolo afghano. Aree verdi, per fare picnic, per andare all’università”, spiega un combattente. I talebani, che non hanno una presenza importante a Kabul dal 2001, negli ultimi giorni hanno registrato nomi e raccolto armi di porta in porta.

