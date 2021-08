Trump attacca il suo successore: "Un'umiliazione per l'America". Il presidente americano parlerà nuovamente alla nazione. A Fiumicino atterrati altri 211 afghani

A una settimana dalla caduta di Kabul per mano dei Talebani rimane caotica la situazione all’aeroporto cittadino: sono almeno tre i morti nella calca mentre le persone che continuano ad arrivare assiepandosi attorno allo scalo nella speranza di essere evacuate dall’Afghanistan. Un’operazione già difficile, vista l’instabilità della zona, e resa ancora più complicata dalla minaccia dell’Isis. A lanciare l’allarme è il Pentagono che teme attacchi contro i cittadini americani, mischiati alla folla di locali, in attesa di lasciare il Paese. Una situazione che come spiegano i funzionari americani sta costringendo l’esercito Usa a trovare nuovi modi per far arrivare all’aeroporto di Kabul le persone da evacuare. Per tale ragione l’avvertimento diramato dall’ambasciata americana ai propri connazionali è chiaro: “evitate di andare all’aerporto a meno che non riceviate istruzioni individuali” in merito.

Si attende in serata un nuovo discorso di Biden alla nazione mentre dall’Alabama sono arrivati gli attacchi di Trump al suo successore. Massoud intanto nega di voler trattare la resa: “La resistenza è appena iniziata, la resa non fa parte del mio vocabolario”, ha dichiarato il figlio di Ahmad Shah Massoud in una conversazione telefonica con il filosofo francese Bernard-Henri Lévy.

Atterrato a Fiumicino volo con 211 persone evacuate da Kabul

Un KC 767 dell’Aeronautica militare è atterrato a Fiumicino con a bordo 211 persone che erano state evacuate da Kabul la scorsa notte con due C 130J. Nella nottata un altro C130J è decollato da Kabul con a bordo 103 per rientrare in Kuwait. Altri 3 C130J nella giornata di oggi voleranno verso Kabul per evacuare altri cittadini afghani. Dal giugno scorso, quando con l’operazione Aquila 1 furono portati nel nostro Paese 228 afghani, sono circa 2100 i cittadini afghani tratti in salvo e circa 1300 quelli trasferiti in Italia.

La Difesa ha messo in campo per l’operazione Aquila Omnia, pianificata e diretta dal COVI-Comando operativo di vertice interforze, comandato dal generale Luciano Portolano, 8 aerei, 4 KC767 che si alternano tra l’area di operazione e l’Italia, e 4 C130J, questi ultimi dislocati in Kuwait, da cui parte il ponte aereo per Kabul. Sono oltre 1500 i militari italiani del COVI impegnati su disposizione del ministro della Difesa Lorenzo Guerini in questa complessa operazione per il ponte aereo Roma-Kabul. Personale del Joint Force HQ (JFHQ), del Comando operazioni forze speciali (COFS), della Joint Evacuation Task Force (JETF), della Joint Special Operation Task Force (JSOTF), del Comando operazioni aerospaziali AM (COA), della 46^ Brigata aerea, del 14° Stormo dell’Aeronautica militare, della task force air di Al Salem (Kuwait), oltre a tutti i militari delle forze armate e dei carabinieri preposti alla accoglienza e gestione al loro arrivo in Italia.

Trump: Con Biden peggiore umiliazione Usa

“Biden ha fallito totalmente sulla pandemia e ora sta sovrintendendo la più grande umiliazione della politica estera nella storia degli Stati Uniti d’America”. Lo ha detto l’ex presidente Donald Trump durante un comizio a Cullman, in Alabama, nel quale ha anche definito i talebani “grandi negoziatori, combattenti duri”. “Questa sarà considerata una delle più grandi sconfitte militari di tutti i tempi”, ha aggiunto ancora il tycoon.

Wsj: Usa pensano a compagnie aree commerciali per evacuare Kabul

“L’amministrazione Biden sta valutando un aumento del ponte aereo da Kabul ipotizzando di utilizzare le principali compagnie aeree statunitensi per aiutare il trasporto di decine di migliaia di sfollati dall’Afghanistan”. È quanto riporta il ‘Wall Street Journal’ nella versione online. “La Casa Bianca dovrebbe prendere in considerazione l’attivazione della flotta aerea della riserva civile, o Craf, creata nel 1952 sulla scia del ponte aereo di Berlino del secondo dopoguerra, per fornire quasi 20 jet commerciali da un massimo di cinque compagnie aeree per aumentare gli sforzi militari statunitensi per trasportare sfollati afgani dalle basi nella regione, secondo funzionari statunitensi – si legge ancora nell’articolo -. Gli aerei civili non sarebbero volati dentro o fuori da Kabul, che cadde sotto il dominio dei talebani il 15 agosto, hanno detto i funzionari. Invece, i piloti e gli equipaggi delle compagnie aeree commerciali aiuterebbero a trasportare le migliaia di afgani e altri bloccati nelle basi statunitensi in Qatar, Bahrain e Germania. Il coinvolgimento degli aerei di linea commerciali allevierebbe la pressione su quelle basi, che si stanno rapidamente riempiendo di sfollati afgani mentre gli Stati Uniti espandono gli sforzi per farli volare fuori dall’aeroporto di Kabul”.

