Così il ministro dal Meeting di Rimini

Dal Meeting di Comunione e Liberazione in corso a Rimini il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parla della situazione in Afghanistan: “La gravità di questa situazione rende ineludibile un raccordo ancora più stretto con i nostri alleati, a favore del popolo afgano e delle conquiste fatte finora. Vista la difficoltà che stiamo vivendo, dobbiamo rafforzare la nostra alleanza occidentale e non metterla in discussione, altrimenti ci indeboliremo tutti”, ha detto. “Non possiamo tollerare che le conquiste di questi due decenni vadano perse – ha aggiunto -. Penso, in particolare, ai diritti delle donne. Per questo, l’Italia sostiene fortemente iniziative internazionali, come la convocazione di una sessione speciale del Consiglio Diritti umani delle Nazioni Unite focalizzata sulla situazione in Afghanistan. Alla riunione, che si terrà questo martedì, si discuterà la previsione di un meccanismo di monitoraggio delle violazioni dei diritti umani”.

Secondo il ministro “è necessario ed urgente mettere a punto insieme all’Unione europea una risposta comune, in raccordo con i partner della regione” perché “la domanda di accoglienza di rifugiati e migranti di provenienza afghana è destinata ad aumentare”.

