Allarme anche sulla costa nordorientale degli Stati Uniti, con la città di New York in allerta

L’uragano Grace si è abbattuto sulla costa del Golfo del Messico come una grave tempesta di categoria 3, inondando piccole città di pescatori e località balneari. La tempesta aveva perso potenza giovedì mentre attraversava la penisola dello Yucatan, ma ha rapidamente riconquistato forza. Prima di avvicinarsi alla riva, Grace ha causato forti venti, onde alte e pioggia nelle comunità di Veracruz. Allarme uragano anche sulla costa nordorientale degli Stati Uniti, con la città di New York in allerta. In arrivo la tempesta tropicale Henri, che attualmente si sta abbattendo sulla regione del New England.

