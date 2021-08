Miliziani guidati da Ahmad Massoud nell'unica area del paese non controllata dagli estremisti

(LaPresse) In Afghanistan c’è una provincia che resiste ai talebani e annuncia battaglia agli estremisti islamici che hanno ripreso il controllo del Paese. Sui social è comparso un primo video che mostra il passaggio nel Panshir delle forze dell‘Alleanza del Nord, guidate da Ahmad Massoud, figlio del famoso comandante Ahmad Massoud Shah, capace di opporsi, prima ai sovietici negli anni ’80 e poi agli stessi talebani. Con Massoud si trova colui che prima del ritorno degli studenti coranici a Kabul era il vicepresidente afghano Amrullah Saleh, il quale di fatto ha assunto il ruolo del capo dello Stato, dopo la fuga all’estero di Ashfar Ghani.

DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata