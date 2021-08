Il presidente americano assicura: "Mobiliterò ogni risorsa necessaria"

(LaPresse) Messaggio di Joe Biden agli americani per fare il punto sulla situazione in Afghanistan. “Non posso promettere quale sarà il risultato finale delle operazioni di evacuazione all’aeroporto di Kabul ma posso assicurarvi che come comandante in capo mobiliterò tutte le risorse necessarie”, ha dichiarato il capo della Casa Bianca in conferenza stampa. Biden ha poi ringraziato le donne e gli uomini delle forze armate per ciò che stanno facendo e ha sottolineato che la missione d’evacuazione è molto complessa, proprio per questo non può assicurare che non ci saranno perdite.

