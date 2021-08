Il 32enne ufficiale paramilitare della Cia, Mike Spann, originario di Winfield, Alabama, rimase ucciso durante una rivolta di alcuni prigionieri in una fortezza dove venivano interrogati gli estremisti

“Mi viene il mal di stomaco. È scoraggiante. È vergognoso. Penso sia vergognoso che stiamo facendo una cosa del genere”. Si dice disgustato Johnny Spann, padre del primo membro delle forze statunitensi a perdere la vita in Afghanistan. Il 32enne ufficiale paramilitare della Cia, Mike Spann, originario di Winfield, Alabama, rimase ucciso durante una rivolta di alcuni prigionieri in una fortezza dove venivano interrogati gli estremisti. Era il 25 novembre 2001. In 20 anni gli Usa hanno perso 2.448 soldati nel conflitto più lungo d’America.

E ora, guardando le immagini del caotico ritiro delle truppe dal Paese, delle persone aggrappate ai jet militari in partenza, disperate nel tentativo di fuga ai talebani all’aeroporto di Kabul, Johnny Spann fa fatica. Non è contrario al ritiro, ma dissente sui tempi e i modi. Con la presa di potere dei talebani, il suo pensiero va immediatamente agli afghani che hanno aiutato suo figlio e altri americani. “Stanno per morire. Li uccideranno. E come può qualcuno sopportarlo quando sappiamo che gli abbiamo fatto delle promesse? Non si può dire quante persone avremmo perso se non ci avessero aiutato”, aggiunge.

Mike Spann sembra da sempre destinato a entrare nell’esercito. Da adolescente ha le bandiere dei Marines attaccate a soffitto e pareti. Durante i viaggi di famiglia, chiede di passare a vedere i campi di battaglia. Quando è vicino alla laurea alla Auburn University, annuncia di volersi unire ai Marines. “Papà, ho sempre voluto essere un marine. Se non lo faccio ora, non avrò mai un’altra opportunità”, le parole ricordate dal genitore. Nel 2001, da ufficiale della Cia, sente il dovere di partire dopo gli attentati dell’11 settembre, lasciando negli Usa la moglie con i figli, due bimbe e un bimbo ancora neonato. In una delle sue ultime telefonate a casa, dice al padre di sperare di raccogliere informazioni sulla mente degli attacchi, Osama bin Laden. Muore qualche giorno dopo.

Dalla perdita del figlio, Spann senior è ossessionato dai dettagli: trovare il referto dell’autopsia, le foto e parlare con le persone che hanno lavorato con suo figlio nei suoi ultimi giorni. È anche fortemente critico nei confronti del presidente Usa, Joe Biden.

Nella sua visione, gran parte del lavoro svolto dal figlio e da altri è stato vanificato ma ciò non rende il loro contributo privo di significato. “Ci hanno aiutato a mantenere l’America al sicuro, ed è quello che hanno fatto per 20 anni. Hanno fatto il loro lavoro. Hanno fatto quello che dovevano fare. Hanno fatto quello che gli è stato detto di fare. Ma non sono morti invano”, dice. E lancia un avvertimento, invitando le persone a non pensare che la minaccia agli Usa sia terminata con il ritiro dall’Afghanistan: “Questa guerra non è finita. Abbiamo appena concesso il territorio che avevamo preso“.

