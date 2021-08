Scene di panico allo scalo afghano dove le donne provano disperatamente a mettere in salvo i propri bambini: le immagini virali sui social

(LaPresse) Scene di panico all’aeroporto di Kabul. Al caos scatenato da chi da giorni sta tentando la fuga disperata, si aggiunge il dramma delle madri che cercano in tutti i modi di mettere in salvo i propri figli. Numerose donne hanno infatti lanciato i bambini oltre il filo spinato dell’aeroporto della capitale chiedendo ai militari di metterli in salvo. Immagini dolorose che hanno in breve tempo fatto il giro del web.

