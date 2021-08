Ha fatto il giro del web nelle ultime ore un video che ritrae un gruppo di attiviste afghane

(LaPresse) Ha fatto il giro del web nelle ultime ore un video che ritrae un gruppo di attiviste afghane scese in strada a Kabul dove hanno manifestato a volto scoperto per chiedere di continuare a essere incluse nella vita pubblica.”Le donne afghane esistono”, si legge su alcuni dei cartelli esposti dalle “donne coraggio”, come sono state già soprannominate. Nelle immagini, diventate virali sui social, si vede un gruppo armato di talebani scendere da un pickup intimando alle attiviste di andarsene. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata