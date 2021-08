"Continueremo a farlo - ha aggiunto - fin quando le condizioni di sicurezza lo consentiranno"ì

(LaPresse) Il ponte aereo per portare i collaboratori afgani in Italia è cominciato e proseguirà a lungo. A dirlo è il colonnello Diego Giarrizzo, Direttore del Joint operation center del comando operativo doi vertice interforze: “Porteremo in Italia il maggior numero di civili afghani possibile, non solo collaboratori, anche persone bisognose”, ha affermato parlando dall’aeroporto di Fiumicino dove è in attesa del volo che da Kabul porterà nel nostro paese 85 cittadini afghani. “Continueremo a farlo – ha aggiunto – fin quando le condizioni di sicurezza lo consentiranno”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata