“Oggi abbiamo ripreso la nostra trasmissione con le conduttrici“. Così Miraqa Popal, direttore dell’emittente afghana Tolo News, annuncia su Twitter il ritorno delle donne in tv dopo la presa dei talebani della capitale Kabul.

Popal posta una foto della giornalista in video e poi altre immagini scrivendo: “La nostra presentatrice sta intervistando un membro del team dei media talebani dal vivo nel nostro studio”. Poi, in altre immagini, la riunione di redazione alla presenza di una donna.

Our female presenter is interviewing a Taliban media team member live in our studio @TOLOnews #Afghanistan pic.twitter.com/G6qq1KWKOH

— Miraqa Popal (@MiraqaPopal) August 17, 2021