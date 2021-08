Il presidente Usa parla alla nazione

“Quando sono arrivato come presidente ho ereditato un accordo che il presidente Trump ha negoziato con i talebani. Sotto questo accordo le forze Usa avrebbero dovuto essere fuori dall’Afghanistan il primo maggio 2021, tre mesi dopo il mio arrivo”. Così il presidente Usa Joe Biden in un discorso alla nazione a proposito della situazione in Afghanistan. “Le forze militari Usa erano già state ridotte da 15.500 americani a 2500 durante l’amministrazione Trump” ha aggiunto.

