E' il decimo capoluogo di provincia a cadere nelle mani degli insorti

(LaPresse) Senza sosta l’offensiva dei talebani in Afghanistan, dopo il ritiro delle truppe statunitensi e della Nato dal Paese. I miliziani hanno conquistato anche Ghazni, 150 chilometri a sud-ovest di Kabul, il decimo capoluogo di provincia preso in una settimana. Secondo gli esperti americani la capitale potrebbe cadere in mano talebana entro poche settimane.

