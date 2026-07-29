Ragusa, estorsione con pestaggio in strada: 5 arresti

Avevano aggredito un pensionato 72enne con una serie di calci, pugni e schiaffi lo scorso 3 febbraio 2026 a Donnalucata, frazione balneare di Scicli, in provincia di Ragusa: la vittima era stata scagliata a terra, riportando lesioni al volto e agli arti. I Carabinieri della Compagnia di Modica hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale ibleo nei confronti di cinque persone, tutte di di cittadinanza italiana. Queste ultime sono gravemente indiziate, a vario titolo quali mandanti ed esecutori materiali, dei delitti di tentata estorsione in concorso aggravata e lesioni personali aggravate in concorso. Secondo una ricostruzione degli inquirenti, la spedizione punitiva era stata commissionata per recuperare forzosamente un presunto credito di 24.000 euro, riferibile a pregressi prestiti di denaro elargiti dai due fratelli alla vittima e alla sua ex compagna.