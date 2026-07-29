Conte su spesa militare, "Carburante è alle stelle, ma governo concentrato solo su armi"

“Il carovita e il carburante alle stelle stanno mangiando gli stipendi degli italiani e il governo cosa fa? Mette soltanto 17 centesimi per il gasolio e zero per la benzina. Per altro loro a gennaio hanno aumentato le accise. La verità è che sono concentrati solo per spese folli e per prestiti per le armi. Devono andare a casa, stanno facendo danni seri all’Italia e agli italiani. Dobbiamo assolutamente riprogrammare la spesa, soprattutto quella militare, e prendere extraprofitti anche dalle aziende energetiche e dalle banche”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti prima di entrare in una sala della Camera dei Deputati per una conferenza.