Iran, Arabia Saudita: "Attacchi in Iraq sono legittima difesa"

Il Ministero della Difesa saudita afferma che le sue forze armate, in coordinamento con il Comando Centrale degli Stati Uniti, hanno condotto attacchi mirati contro obiettivi di milizie sostenute dall’Iran in Iraq, in seguito agli attacchi con droni contro impianti petroliferi sauditi. Il portavoce del ministero, Turki al-Maliki, ha fatto riferimento al “diritto inalienabile all’autodifesa” ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, affermando che l’Arabia Saudita “non cerca un’escalation”, ma ha avvertito che Riad “risponderà a qualsiasi aggressione subita”.