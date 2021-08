Vigili del fuoco e volontari cercano di circoscrivere i roghi

I vigili del fuoco e i residenti continuano ad affrontare gli incendi a Evia, la seconda isola più grande della Grecia. Sono ormai otto giorni che i roghi infuriano in diverse zone del Paese, tanto che il premier Mītsotakīs ha parlato di “un disastro naturale di proporzioni senza precedenti“. Un enorme incendio, divampato il 3 agosto, è il più grave tra le centinaia scoppiati in tutta la Grecia, distruggendo foreste di pini incontaminate, case e attività commerciali e costringendo all’evacuazione di centinaia di persone via mare. La Grecia è stata colpita dalla peggiore ondata di caldo degli ultimi tre decenni, che ha fatto salire le temperature fino a 45 gradi, trasformando le foreste di pini in polveriere.

