Gli attivisti cercano di proteggere il villaggio di Luetzerath

Circa 2500 persone nell’Ovest della Germania hanno messo in scena una protesta per bloccare rapidamente l’estrazione di carbone nella regione, dove un intero villaggio, Luetzerath, potrebbe essere distrutto dai bulldozer per far proseguire il funzionamento dell’estrazione. Gli attivisti hanno formato una catena umana di quattro chilometri intorno ai villaggi minacciati. Entro il 2038 in Germania dovrebbe concludersi l’estrazione del carbone, per ragioni ambientali.

