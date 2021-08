L'area devastata dai roghi: incendio in una fabbrica

Elicotteri in azione per domare le fiamme anche venerdì nei pressi di Atene, dove da giorni divampano gli incendi. Un rogo si è sviluppato in una fabbrica a Kryoneri, dove sono intervenuti sul terreno vigili del fuoco e volontari.

Evacuati gli abitanti in varie parti della zona e sull’isola di Evia. Un morto a Ippokrateios Politeia, a nord della capitale della Grecia, colpito da un palo della luce crollato.

Le temperature hanno raggiunto i 45 gradi.

