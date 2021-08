Vicino a Bodrum al lavoro per spegnere i roghi anche i civili con mezzi di fortuna

Resta drammatica la situazione in Turchia dove da sette giorni divampano violentissimi incendi. Vicino a Bodrum, nel sud ovest del Paese, i residenti sono sfiniti: lunedì il fuoco minacciava ancora villaggi e abitazioni coi cittadini impegnati in prima persona a spegnere i roghi, anche con mezzi di fortuna e improvvisati. Disperati e impotenti gli abitanti di Cokerme, circondato dalle fiamme che denunciano l’assenza totale di mezzi aerei del governo. L’Unione Europea ha annunciato l’invio di canadair ed elicotteri dalla vicina Croazia e dalla Spagna. In Turchia sono arrivati anche mezzi da Ucraina, Russia, Azerbaigian e Iran. Secondo il ministro dell’agricoltura e delle foreste turco Bekir Pakdemirli sono impegnati nella battaglia contro il fuoco un totale di 16 aerei, 51 elicotteri e più di 5.000 persone.

