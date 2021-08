Residenti e turisti in fuga dalle città di Antalya e Muğla

Si aggrava il bilancio delle vittime causate dagli incendi che, in Turchia, divampano da mercoledì 28 luglio. Sono almeno otto i morti, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa turca Dha. A peggiorare il bilancio è stato il ritrovamento dei corpi di una coppia turco-tedesca in una casa a Manavgat, in provincia di Antalya. I roghi stanno ancora bruciando un villaggio vicino alla città e i residenti sono stati evacuati a bordo di camion. Le fiamme divorano ancora le destinazioni turistiche di Antalya e Muğla: residenti e turisti sono scappati a bordo di barche mentre la Guardia costiera e due navi della Marina aspettavano in mare, nel caso in cui fosse stata necessaria un’evacuazione di dimensioni più consistenti.

