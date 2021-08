Sviatlana Tsikhanouskaya, ricevuta dal premier Johnson, commenta la morte dell'attivista Shishov

(LaPresse) Boris Johnson riceve a Downing Street la leader dell’opposizione bielorussa, Sviatlana Tsikhanouskaya, proprio nel giorno in cui è arrivata la notizia della morte improvvisa dell’attivista bielorusso Vitaly Shishov. Dopo l’incontro con il primo ministro britannico l’avversaria politica del presidente Lukashenko, che da circa un anno vive in esilio a Vilnius, in Lituania, ha commentato la scomparsa del suo connazionale, trovato impiccato in un parco di Kiev, in Ucraina, dove l’uomo viveva da circa un anno. “Direi che è stato un crimine, ma preferisco aspettare i risultati delle indagini per dirlo con certezza”, ha dichiarato l’ex candidata alle elezioni presidenziali di Minsk che non nasconde di temere anche per la sua di vita. Anche lei è consapevole del fatto che potrebbe “scomparire” in qualsiasi momento: “So che se anche un giorno succederà, questo movimento continuerà senza di me”. La politica ha anche riferito che il premier britannico ha promesso di sostenere il popolo bielorusso nella sua lotta per la democrazia.

