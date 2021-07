Evacuate le abitazioni di quattro quartieri: ancora da chiarire le origini del rogo

Almeno tre persone sono morte in Turchia a causa di un violento incendio divampato in una una foresta vicina a Manavgat. Evacuate le case di quattro quartieri della città, che sorge lungo la costa meridionale del Paese. I vigili del fuoco stanno lavorando per tenere sotto controllo l’incendio, ha detto il sindaco di Manavgat, Muhittin Bocek. Le origini del rogo non sono ancora chiare.

