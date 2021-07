Migliaia in marcia nella Capitale contro il passaporto sanitario richiesto in ristoranti, cinema e trasporti

(LaPresse) Migliaia di persone a Parigi e in altre città francesi protestano contro il pass sanitario che sarà richiesto, a partire dal 9 agosto prossimo in Francia, per poter accedere in numerosi luoghi pubblici, come ristoranti, cinema o mezzi di trasporto. Circa tremila agenti sono stati schierati nella Capitale, in vista delle manifestazioni che si ripetono per il terzo sabato consecutivo. A Parigi ci sono stati anche momenti di tensione tra i dimostranti e i poliziotti. Il pass in Francia si ottiene effettuando la vaccinazione, con un tampone negativo o con un certificato che attesti che si è guariti dal Covid. La legge contestata in Francia prevede anche il vaccino obbligatorio per il personale sanitario.

Guarda anche: Parigi, Torre Eiffel: i visitatori devono mostrare il Green Pass

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata