Il capo dell'Eliseo: "È l’unica via per un ritorno alla normalità"

(LaPresse) Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato l’obbligo vaccinale per tutto il personale sanitario entro il 15 settembre. “La vaccinazione di tutti i francesi è l’unica via per un ritorno alla normalità”, ha ricordato il capo dell’Eliseo.

