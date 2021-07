Presenti diversi diplomatici americani assieme alle loro famiglie

(LaPresse) La First Lady degli Stati Uniti Jill Biden ha ospitato presso l’ambasciata americana a Tokyo una piccola festa per guardare il match di softball tra Stati Uniti e Messico. Presenti diversi diplomatici americani assieme alle loro famiglie. Jill Biden è arrivata a Tokyo giovedì per il suo primo viaggio internazionale da sola come first lady, guidando la delegazione statunitense ai Giochi Olimpici.

