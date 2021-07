La first lady parteciperà anche alla cerimonia di inaugurazione allo stadio olimpico

(LaPresse) La first lady degli Stati Uniti Jill Biden è arrivata al palazzo imperiale giapponese per un incontro con l’imperatore Naruhito. Poco prima, Jill Biden ha anche avuto un incontro virtuale con gli atleti olimpici statunitensi. Tra poco la first lady parteciperà anche alla cerimonia di inaugurazione allo stadio olimpico.

