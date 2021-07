Il 22 luglio 2011 Breivik inseguì e uccise 69 giovani del partito laburista

(LaPresse) Il luogo della strage di Utoya, dove dieci anni fa il terrorista di destra Anders Breivik uccise 69 giovani del Partito Laburista, dopo aver fatto esplodere una bomba nella capitale Oslo, in cui morirono otto persone. A dieci anni dal peggior omicidio di massa mai avvenuto In Norvegia, il paese ricorda le vittime uccise il 22 luglio 2011. Le commemorazioni avranno luogo in tutto il paese, incluso un servizio nella cattedrale di Oslo che si concluderà con il suono delle campane nelle chiese di tutta la Norvegia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata