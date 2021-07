Il villaggio, visitato dalla cancelliera Merkel, tra i più colpiti dalle inondazioni

Volontari e soccorritori hanno continuato a rimuovere fango e detriti a Schuld, uno dei villaggi tedeschi più colpiti dalle inondazioni improvvise degli ultimi giorni. Domenica la cancelliera Angela Merkel ha visitato il villaggio per vedere di persona i danni. La sua visita è arrivata dopo che il presidente tedesco si è recato nella zona il giorno prima e ha chiarito che quella zona del Paese avrà bisogno di un sostegno a lungo termine. Il bilancio delle vittime delle inondazioni in Europa occidentale è salito a oltre 180 dopo che i soccorritori hanno scavato più a fondo nei detriti lasciati dalle acque fangose. Le forti piogge hanno alimentato nuove inondazioni nella Germania sudorientale e in Austria, anche se non della portata dell’attacco devastante della scorsa settimana.

