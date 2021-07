Unione europea, Regno Unito e Nato si uniscono alla denuncia. Borrell: "Pechino agisca sul suo territorio"

“Un gruppo senza precedenti di alleati e partner – tra cui Unione europea, Regno Unito e Nato – si unisce agli Stati Uniti nel denunciare e criticare le attività informatiche malevoli della Repubblica Popolare Cinese“, di cui Washington “è da tempo preoccupata per il comportamento irresponsabile e destabilizzante nel cyberspazio”. Così una nota diffusa dalla Casa Bianca in relazione ai recenti attacchi informatici, “attribuendo con un alto grado di fiducia” le azioni contro i server Microsoft Exchange ad “attori informatici malintenzionati affiliati all’ministero di Sicurezza di Stato” della Cina.

Nato: “Cina rispetti obblighi internazionali, sì al dialogo”

Gli attacchi informatici “minano la sicurezza, la fiducia e la stabilità nel cyberspazio. Prendiamo atto delle dichiarazioni fatte da Alleati, come Canada, Stati Uniti e Regno Unito, che assegnano la responsabilità per la compromissione dei server Microsoft Exchange alla Repubblica Popolare Cinese. In linea con il recente comunicato del vertice di Bruxelles, invitiamo tutti gli Stati, compresa la Cina, a rispettare i propri obblighi e impegni internazionali e ad agire in modo responsabile all’interno del sistema internazionale, anche nel settore informatico”. Così la Nato in una nota. “Riaffermiamo inoltre la nostra disponibilità a continuare un dialogo costruttivo con la Cina, basato sui nostri interessi, su questioni importanti per l’Alleanza, come le minacce informatiche, e su sfide comuni”, prosegue il testo.

Ue, Borrell: “Cina agisca su attacchi informatici da suo territorio”

“Oggi l’Ue e i suoi Stati membri, insieme ai partner, denunciano attività informatiche dannose che hanno colpito in modo significativo la nostra economia, sicurezza, democrazia e società in generale. L’Ue e i suoi Stati membri valutano che queste attività informatiche dannose siano state intraprese dal territorio della Cina. Continuiamo a sollecitare le autorità cinesi ad aderire a queste norme e a non consentire che il suo territorio venga utilizzato per attività informatiche dannose e ad adottare tutte le misure appropriate e le misure ragionevolmente disponibili e fattibili per rilevare, indagare e affrontare la situazione”. Lo dichiara in una nota l’Alto rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell. “La compromissione e lo sfruttamento del server Microsoft Exchange – continua la nota – hanno minato la sicurezza e l’integrità di migliaia di computer e reti in tutto il mondo, compresi gli Stati membri e le istituzioni dell’Ue. Ha consentito l’accesso a un numero significativo di hacker che hanno continuato a sfruttare il compromesso fino ad oggi. Questo comportamento irresponsabile e dannoso ha comportato rischi per la sicurezza e significative perdite economiche per le nostre istituzioni governative e aziende private e ha mostrato significative ricadute ed effetti sistemici per la nostra sicurezza, economia e società in generale. Abbiamo anche rilevato attività informatiche dannose con effetti significativi che hanno preso di mira istituzioni governative e organizzazioni politiche nell’Ue e negli Stati membri, nonché le principali industrie europee. Queste attività possono essere collegate ai gruppi di hacker noti come Advanced Persistent Threat 40 e Advanced Persistent Threat 31 e sono state condotte dal territorio della Cina a scopo di furto di proprietà intellettuale e spionaggio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata