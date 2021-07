Per entrare servirà il green pass

La Tour Eiffel riapre dopo quasi nove mesi di chiusura per il Covid-19. A Parigi il monumento è stato chiuso a ottobre, in piena seconda ondata di coronavirus. La riapertura arriva a pochi giorni dall’annuncio di Emmanuel Macron sull’uso del green pass e sull’obbligo vaccinale per i sanitari. A partire da mercoledì infatti chi entrerà alla Tour Eiffel dovrà mostrare il certificato di negatività al Covid, di avvenuta vaccinazione o dimostrare di aver contratto il virus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata