Era stato ferito la scorsa settimana con un'arma da fuoco

E’ morto Peter R. de Vries, il giornalista investigativo olandese ferito la scorsa settimana a colpi d’arma da fuoco ad Amsterdam. Lo hanno riferito i media olandesi, citando una dichiarazione della famiglia. L’emittente olandese Rtl, per cui il reporter lavorava, ha riferito che “Peter ha lottato fino alla fine, ma non è riuscito a vincere la battaglia”. È morto circondato dai suoi cari. “Ha vissuto secondo la sua convinzione: ‘in ginocchio non si può essere liberi'”, prosegue la dichiarazione, “siamo incredibilmente orgogliosi di lui e allo stesso tempo inconsolabili”. L’agguato era avvenuto il 6 luglio, dopo che il giornalista aveva terminato uno dei suoi consueti appuntamenti televisivi. Due sospettati sono stati fermati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata