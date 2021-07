Il maltempo flagella l'ovest del paese: danni e vittime

(LaPresse) – La cittadina di Bad Muenstereifel in Euskirchen, a sudovest di Colonia, è stata travolta dal maltempo che ha colpito la Germania occidentale, causando 19 morti e 70 dispersi. Nella contea di Euskirchen sono 8 le vttime. A Bad Muenstereifel i canali sono esondati trasformando le strade in torrenti e trascinando via le auto e provocando danni alle abitazioni.

